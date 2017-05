Koningin Máxima in Prinsjesdagjurk naar banket in Oslo

Koningin Máxima heeft woensdag voor de tweede avond van de festiviteiten voor de Noorse koning Harald en koningin Sonja bekende kleding uit de kast getrokken. De koningin verscheen bij het verjaardagsdiner in het Operahuis in Oslo in de japon van Claes Iversen die ze ook aanhad tijdens afgelopen Prinsjesdag. Wel koos ze dit keer voor een andere top en droeg ze vanzelfsprekend geen hoed.

Dinsdag verscheen Máxima ook al in een bekende jurk in Noorwegen. Ze droeg toen een japon van Jan Taminiau die ze eerder aanhad tijdens Prinsjesdag 2015.

Koninklijke familie met paraplu het water op

Een groot deel van de koningshuizen is dinsdag en woensdag in Oslo verenigd om samen de verjaardagen van Harald en Sonja te vieren. Koning Harald vierde in februari zijn tachtigste verjaardag al in familiekring, koningin Sonja hoopt in juli dit kroonjaar te bereiken.

Eerder woensdag stapten de koninklijke gasten voor een lunch aan boord van het koningsschip Norge dat een korte cruise maakt in de Oslofjord. Dinsdagavond vond een gala plaats en werd het koningspaar toegezongen door het publiek toen ze verschenen op het balkon van het paleis.