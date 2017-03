Koningin Máxima bij opening Impact Summit Europe 2017

Koningin Máxima is dinsdagmorgen aanwezig bij de opening van de derde editie van de Impact Summit Europe 2017, een internationale bijeenkomst over investeringsvormen

De koningin is aanwezig in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. De ISE 2017 vindt plaats in het Vredespaleis in Den Haag.

Koningin Máxima was bij de openingstoespraak bij van Borgdoff, directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, over een duurzame toekomst en de rol van institutionele beleggers. De Impact Summit Europe 2017 wordt georganiseerd door Phenix Capital, een adviesbureau op het terrein van ‘impact investment’, in samenwerking met de gemeente Den Haag.