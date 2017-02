Koning Willem-Alexander nodigt jarige Nederlanders uit

Koning Willem-Alexander nodigt ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag 150 Nederlanders uit voor een diner in het Koninklijk Paleis in Amsterdam op vrijdag 28 april. Na het diner wordt het paleis 50 uur onafgebroken opengesteld voor het publiek. Koningin Máxima is ook aanwezig tijdens de avond.

Via de Facebookpagina van het Koninklijk Huis nodigt de koning alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden uit die net als hij jarig zijn op 27 april én dit jaar een kroonjaar bereiken zich aan te melden via de website www.WA50.nl. De jarigen kunnen ook door een ander worden opgegeven voor het diner. Opgeven kan vanaf de leeftijd van 20 jaar. De aanmeldtermijn sluit op 3 maart 2017. Uit de aanmeldingen worden 150 gasten via loting geselecteerd.

Na het diner start de openstelling van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Gedurende 50 uur is er een bijzondere programmering te zien die verband houdt met het leven in het Koninkrijk der Nederlanden van de afgelopen 50 jaar. De start van de openstelling wordt met een feestelijk moment op de Dam gemarkeerd. De openstelling is vrij toegankelijk en start op vrijdagavond 28 april om 22.00 uur en eindigt op zondagavond 30 april om 00.00 uur.

www.WA50.nl