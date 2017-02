Koning Willem-Alexander en koningin Máxima 15 jaar getrouwd

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag vijftien jaar getrouwd. Op 02-02-2002 gaf het paar elkaar het ja-woord in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De kerkelijke inzegening volgde later die dag in de Nieuwe Kerk.

Onder het “Hallelujah” van Händel verliet het paar de kerk, om vervolgens een rijtoer in de Gouden Koets te maken door de hoofdstad. Het openbare gedeelte van de dag werd afgesloten met een begroeting op het balkon van het Paleis op de Dam. En het publiek kreeg waarop ze hoopten, een liefdevolle kus.

De jurk van -toen nog- prinses Máxima werd ontworpen door Valentino. De jurk had een gestippelde sleep uit zijde die versierd was met bloemen, en afgeboord met kant. De vier bruidsmeisjes droegen een bordeauxrode jurk evenals de bruidskinderen die in de kerk voor het bruidspaar uit liepen.

Na het ja-woord in de Nieuwe Kerk ging buiten een luid gejuich op dat in de kerk te horen was. De bruid werd emotioneel bij de klanken van de Argentijnse tango Adiós Nonino (Vaarwel vadertje), gespeeld door bandoneonist Carel Kraayenhof. De ouders van koningin Máxima waren niet aanwezig op haar trouwdag. Zorreguieta zag ervan af vanwege de gevoeligheden die er in Nederland zijn. Hij vond dat zijn dochter een goede entree moest kunnen maken in de Nederlandse samenleving.

Een kristallen bruiloft is geen aanleiding voor een groot feest. Bovendien heeft de koning, zoals hij het zelf vorige maand formuleerde, een ontmoeting met ene meneer Abraham in het vooruitzicht wanneer hij op 27 april vijftig wordt. Het ligt in de lijn der verwachting dat Willem-Alexander behalve met Koningsdag ook op andere wijze zijn verjaardag zal vieren.

