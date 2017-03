Koning werkt zich in Breda in het zweet

Koning Willem-Alexander is trots dat dit jaar meer vrijwilligers dan ooit deelnemen aan NLdoet. Dat zei hij na afloop van zijn eigen inzet bij de Buurttuin in Breda, waar hij zich samen met koningin Máxima bijna twee uur letterlijk in het zweet werkte. Het koningspaar liet de vrijwilligers die ze hielpen met het opknappen van de tuin beloven foto’s te sturen wanneer deze zomer alles in bloei staat.

Willem-Alexander was vooral blij dat het vrijdagmiddag droog was. Na de overvloedige regenval van de afgelopen dagen was het terrein op een aantal plekken een modderpoel en de koning hield schoenen en broek ook niet vrij van modder. Maar dat deerde niet zo zei hij desgevraagd. "Ze hebben echt hard gewerkt", merkt een Bredase vrijwilligster bewonderend op.

Zo de handen uit de mouwen steken en verven, timmeren en stenen sjouwen - de koning hielp met het opbouwen van een broeikas - doet het koningspaar thuis doorgaans niet, verklapte Máxima. Maar er werd wel degelijk aan het einde van de winter ook in de eigen tuin gewerkt. Voor ander vrijwilligerswerk was weinig tijd, maar af en toe deden Willem-Alexander en Máxima wel klussen samen met hun dochters, zoals pannenkoeken bakken in een bejaardentehuis.

Het mooiste van het klussen vond Willem-Alexander het contact met de vrijwilligers. In de Buurttuin was vrijdagmiddag, behalve buurtbewoners, ook een groep Bredase bedrijfsdirecteuren die zich voor het helpen in de tuin hadden aangemeld zonder te weten dat er koninklijke assistentie zou komen.

Dat werd pas bij aankomst van het koningspaar gemeld, met het verzoek hun verblijf daarna nog een tijdje stil te houden om een volksoploop te voorkomen. Maar het nieuws ging toch als een lopend vuurtje door de wijk en bij vertrek stonden er toch tientallen mensen klaar om koning en koningin uit te zwaaien.