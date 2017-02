Koning: Nederland diepgaand door Reformatie beïnvloed

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagavond in het Rathaus van Lutherstadt Wittenberg voor een diner ontvangen door de minister-president van Saksen-Anhalt, Reiner Haseloff. Saksen-Anhalt is de derde en laatste Duitse deelstaat die het koningspaar deze week bezoekt.

Haseloff zei dat de deelstaat „trots” was op de visite, die hij „bijzonder” noemde en een teken van vertrouwen van Nederland en de Nederlanders in dit deel van de voormalige DDR. Ook dankte hij voor de Nederlandse bijdrage aan de ontwikkeling en economie, in het bijzonder de landbouw, van Saksen-Anhalt.

De koning dankte in zijn tafelrede voor de gastvrije ontvangst in de „prachtige stad Wittenberg”. Hij keek terug op zijn bezoek eerder op de dag aan de Slotkerk „de geboorteplek van de Reformatie”. Daar gaf Maarten Luther in 1517 de aanzet voor de kerkhervorming.

Koningspaar in Slotkerk van Lutherstadt Wittenberg

Volgens Willem-Alexander is Nederland „diepgaand door de Reformatie beïnvloed, ook al was het vooral Johannes Calvijn die op ons zijn stempel drukte en niet Maarten Luther. Maar dat doet aan de grote historische betekenis van deze stad - ook voor Nederlanders - niets af.” Willem-Alexander is als historicus niet van de „alternatieve waarheid”, zo merkte de koning spontaan op. Hij deed dat in reactie op de toespraak van zijn gastheer. Die had gerept van een nieuwe kijk op de Reformatie en nieuwe waarheden. „Tegenwoordige noemen we dat alternatieve waarheid”, zei de koning tot hilariteit van zijn gehoor. „Ik ben niet zo’n historicus”, voegde hij eraan toe.

Met „alternatieve waarheid” verwees Willem-Alexander naar het door woordvoerders van de Amerikaanse president Donald Trump geïntroduceerde begrip „alternatieve feiten”.

Werkbezoek koningspaar aan Duitsland: dag 3

De koning keek alvast vooruit naar zijn bezoek vrijdag aan Dessau, aan de rivier de Elbe. Dan staat watermanagement hoog op de agenda. Reden ook voor minister Melanie Schultz van Haegen, die een in watermanagement gespecialiseerde handelsmissie aanvoert, om zich al in Wittenberg bij het gezelschap te voegen.

Saksen-Anhalt en Nederland hebben eeuwenlange ervaring met de noodzaak zich te beschermen tegen het water, zei Willem-Alexander. „De laatste tijd is er steeds meer aandacht gekomen voor duurzame oplossingen waarin rivieren de ruimte krijgen. Het is goed om deze expertise te bundelen.”

Koningspaar in voetspoor van Luther

Honderden belangstellenden hadden zich donderdagmiddag in de vrieskou voor de Slotkerk van Wittenberg verzameld om koning Willem-Alexander en koningin Máxima te verwelkomen. Het koningspaar kwam naar de Lutherstadt ter gelegenheid van de viering van vijfhonderd jaar reformatie. De Slotkerk is de plek waar Maarten Luther in 1517 de aanzet gaf tot de kerkhervorming die leidde tot de protestantse kerken.

Voor Wittenberg betekende het bezoek van Willem-Alexander en Máxima de derde koninklijke visite in vier maanden tijd. Vanwege het Lutherjaar kwamen vorig jaar al de Deense koningin Margrethe en het Zweedse koningspaar naar Wittenberg.

In de kerk klonk Luthers lied ”Een vaste burcht is onze God” bij binnenkomst van het Nederlandse gezelschap. Predikant Hanna Kasparick gaf vervolgens tekst en uitleg bij beelden, wapens en andere kenmerkende onderdelen van de rijkelijk versierde kerk. Zo wees ze op het portret van Gaspard de Coligny, vader de Louise de Coligny. „Vierde vrouw van Willem van Oranje”, voegde Kasparick er ten overvloede aan toe. Dat wist de koning al. Ook werd het graf van Maarten Luther bekeken.

Buiten de Slotkerk stonden nog altijd honderden mensen te wachten toen het koningspaar weer naar buiten kwam en de straat overstak naar hotel Alte Canzley. Daar werd gepauzeerd tot aan het diner met de minister-president van de deelstaat Saksen-Anhalt, Reiner Haseloff, later op avond in het Rathaus van Wittenberg.

Het koninklijk werkbezoek aan Duitsland wordt vrijdag afgesloten op Slot Oranienbaum bij Dessau.