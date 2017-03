Koning Filip tekent Gulden boek Kopenhagen

Koning Filip en koningin Mathilde zijn woensdag aan de tweede en laatste dag van hun staatsbezoek aan Denemarken bezig. Terwijl koning Filip de Deense maatregelen tegen de klimaatopwarming voorgeschoteld kreeg, bezocht koningin Mathilde samen met de Deense prinses Mary een school.

Nadat koning Filip, in aanwezigheid van kroonprins Frederik, in het stadhuis van Kopenhagen het Gulden Boek had ondertekend, nam hij deel aan een presentatie van Smart City, over de Deense maatregelen tegen de klimaatopwarming. Kopenhagen is een van de voortrekkers in "green solutions" en wil de eerste hoofdstad zijn die tegen 2025 klimaatneutraal is.

Later op de dag bezocht de vorst nog State of Green, het zenuwcentrum van de Deense overgang naar onafhankelijkheid van fossiele energie, een doel dat de Denen zich tegen 2050 gesteld hebben. Intussen bezocht koningin Mathilde samen met prinses Mary, de echtgenote van kroonprins Frederik, een school die gesteund wordt door het fonds van Mary. Dat fonds wil onder meer mensen helpen die sociaal gesoleerd zijn of buitengesloten worden.

Donderdag is de laatste dag van het staatsbezoek.