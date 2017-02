Koning brengt bliksembezoek aan Vlissingen

Koning Willem-Alexander viel een enthousiast onthaal ten deel tijdens zijn korte bezoek aan Vlissingen afgelopen vrijdag. De vorst kwam naar de Scheldestad om het gerenoveerde Maritiem en Logistiek College De Ruyter officieel te heropenen.

Iets voor half twee arriveerde de koning per AA-86 op een zonovergoten Boulevard Bankert, waar hij werd verwelkomd door de Zeeuwse commissaris van de koning Han Polman en de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar. Daarna kreeg de vorst een rondleiding in het geheel vernieuwde schoolgebouw. Willem-Alexander nam het gebouw in gebruik met een draai aan een scheepstelegraaf.

Het koninklijk bliksembezoek werd afgesloten met een rondvaart over de Westerschelde op een zeesleper van Multraship, een bedrijf dat sleep- en bergingswerk verricht in havens, kustgebieden en op zee. Studenten van het Maritiem en Logistiek College De Ruyter kunnen stage lopen bij Multraship. Aan boord ging de koning in gesprek met stagiairs en bemanningsleden. Om half vier zat het bezoek erop en verliet Willem-Alexander onder politiebegeleiding Vlissingen.