Ik, Salman, ga op reis en neem mee...

Koning Salman van Saudi-Arabië is een maand op reis door Azië. Een mega-operatie, want de koning reist niet alleen. Hij neemt ruim 450 ton aan bagage en een gevolg van 600 man mee.

Koning Salman hoopt zaken te kunnen doen in Azië. Hij wil volgend jaar 5 procent van staatsoliemaatschappij Saudi Aramco verkopen en zoekt investeerders. Het zou gaan om een miljardendeal. De koning lijkt niet meer alleen naar het Westen te kijken, maar ook in Azië kansen te zien.

De 81-jarige vorst deed als eerste Maleisië aan. Daar verbleef hij afgelopen week vier dagen. De Maleisische televisie deed live verslag van de aankomst van Salman op het vliegveld en de aansluitende welkomstceremonie in Kuala Lumpur, waar Salman onder meer de erewacht inspecteerde.

Het is meer dan tien jaar geleden dat Saudi-Arabië op staatsbezoek was in Maleisië. De laatste keer was in 2006, toen de Saudische koning Abdullah nog regeerde.

Koning Salman blies de loftrompet over de relatie tussen Maleisië en zijn land tijdens een gesprek met de Maleisische premier Najib Razak. De Saudische koning liet zich volgens Razak uit in de overtreffende trap om de relatie tussen beide landen te beschrijven. Salman en Razak spraken onder meer over het bestrijden van terrorisme en IS en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Drie hotels

De komst van koning Salman ging in Maleisië niet ongemerkt voorbij. De koning arriveerde in zijn statige Boeing 747. En rond die tijd landden er nog zes vliegtuigen met personeel, staf en bagage. Volgens persbureau Reuters liet Salman zich in Maleisië vergezellen door een delegatie van 600 mensen en had hij de beschikking over twee Mercedessen S600’s die hij had laten invliegen en een goudkleurige roltrap om soepel zijn vliegtuig te kunnen verlaten. Voor zijn entourage waren drie luxe hotels in de hoofdstad Kuala Lumpur volledig afgehuurd.

In Indonesië –waar de koning nu negen dagen verblijft– hielden de autoriteiten rekening met een nog groter gevolg: van 1500 personen. Onder hen zouden twaalf prinsen van de koninklijke familie zijn, en een reeks ministers van het strengislamitische regiem.

Predikant

In Indonesië ging koning Salman eind vorige week eerst naar Jakarta. Daar sprak hij het parlement toe en bezocht hij de grootste moskee van Zuidoost-Azië. De koning ontmoette ook religieuze leiders; vooral moslims, maar de koning drukte vrijdag ook de protestantse ds. Henriette Hutabarat Lebang de hand. Zij is predikant in de Torajakerk en algemeen secretaris van de Christian Conference of Asia.

De koning werd in Indonesië met veel egards ontvangen. Langs de routes van de vorst stond het publiek rijen dik, zo blijkt uit beelden.

De Saudische koning heeft bij zijn bezoek aan Indonesië gemerkt dat rustig eten er in deze tijd van sociale media niet bij is. Niemand minder dan zijn gast- en tafelheer president Joko Widodo plaatste een filmpje op Instagram, waarbij hij met de camera van zijn mobiele telefoon af en toe de kennelijk nietsvermoedende en etende koning in beeld bracht.

Even later werd koning Salman wel bij het filmpje van de Indonesische president betrokken, zo meldde het ANP. De koning werd gevraagd een paar woorden te spreken, en via een tolk werd zijn boodschap aan de Indonesische bevolking overgebracht.

Zaterdag maakte de koning een uitstapje naar het sultanaat Brunei. Bij het koninklijk paleis werd hij met het gebruikelijke ceremonieel verwelkomd door sultan Hassanal Bolkiah, die dit jaar zijn gouden regeringsjubileum viert.

Koning Salman en sultan Hassanal voerden na de uitwisseling van geschenken vervolgens besprekingen in het paleis Istana Nurul Iman, waarbij onder meer werd stilgestaan bij het begin van de diplomatieke betrekkingen tussen beide moslimlanden precies dertig jaar geleden. „Dit belangrijke en historische bezoek weerspiegelt de voortdurende broederlijke, vriendelijke en bilaterale betrekkingen die beide broederlanden verbindt”, aldus de gezamenlijke verklaring na afloop.

Vakantie

Zaterdagmiddag vloog de koning door naar het Indonesische Bali. Daar verblijft de koning tot en met donderdag voor „een vakantie” in een luxe strandresort.

Na Indonesië is Japan aan de beurt voor een bezoek. Vervolgens zal de koning naar verwachting –officiële mededelingen over de reis zijn er niet gedaan door Salmans hof– afreizen naar China, voordat hij de laatste twee weken van maart doorbrengt op de Maldiven. Daar wil Salman naar verluidt vakantievieren. Volgens lokale media zijn er drie vakantieresorts afgehuurd voor de koning en zijn gevolg.

