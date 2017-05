Huis ten Bosch in de steigers voor komst koninklijke bewoners

Koning Willem-Alexander en zijn gezin hopen eind 2018, begin 2019 te verhuizen naar Paleis Huis ten Bosch. Het paleis wordt momenteel verbouwd voor een bedrag van 35 miljoen euro.

De koning noemde het tijdstip van verhuizen terloops in het interview dat hij recent had met Wilfried de Jong ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag.

De indeling van het paleis zal een andere worden dan die van Villa Eikenhorst in Wassenaar, liet de koning weten. Daar heeft hij de representatieve gastenverblijven beneden en de privévertrekken boven.

In Paleis Huis ten Bosch draait hij dat om. „We hebben onze privéappartementen op de begane grond met openslaande deuren naar de tuinen. Als je zo veel groen om je heen hebt, wil je daar ook echt gebruik van maken”, aldus de koning.

Paleis Huis ten Bosch werd in 1645 gebouwd naar een ontwerp van architect Pieter Post, die ook betrokken was bij het Mauritshuis in Den Haag. Het paleis moest de zomerresidentie worden van stadhouder Frederik Hendrik en zijn vrouw, prinses Amalia.

Nadien hebben verschillende prinsen het paleis bewoond. Na de Franse inval in 1795 werden alle stadhouderlijke verblijven als oorlogsbuit in beslag genomen. Huis ten Bosch werd door de Fransen geschonken aan het ”Bataafse volk”. Het paleis werd toen nationaal bezit, en dat is het nog.

Sinds koning Willem I hebben er regelmatig leden van het Koninklijk Huis in Paleis Huis ten Bosch gewoond.

Tussen 1950 en 1981 werd het paleis twee keer gerestaureerd. In 1981 namen de toenmalige koningin Beatrix, prins Claus en hun kinderen intrek in het paleis. Prinses Beatrix ging begin 2014 wonen in Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. Het kasteel is een privébezit van de prinses.

Sinds het vertrek van prinses Beatrix is het paleis in renovatie. Loden leidingen moeten worden vervangen, het asbest weggehaald, houtrot opgespoord, de tuin aangepakt, de gordijnen vernieuwd, de beveiliging verbeterd. Ook zijn de gevels, de daken en het binnenwerk toe aan een grondige opknapbeurt. Verder krijgt het paleis een moderner interieur.

Na de renovatie wordt Huis ten Bosch het woon- en werkpaleis voor de koning en zijn gezin. De koning krijgt ook regelmatig internationale gasten over de vloer. Het gebouw telt daarom een aantal woonvertrekken, gastenverblijven en representatieve ruimtes. Het paleis zal na de renovatie ook weer worden gebruikt voor officiële ontvangsten, audiënties en bijeenkomsten.