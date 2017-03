Filip met kinderen naar treinmuseum

Koning Filip heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het Train World Museum in Brussel. De Belgische vorst ging niet alleen: hij trakteerde zijn kinderen prins Gabriel (13), prins Emmanuel (11) en prinses Eléonore (8) op een uitje. Zijn oudste dochter prinses Elisabeth (15) en zijn vrouw koningin Mathilde bleven thuis.

De koning en zijn kinderen waren aanwezig tijdens de Brusselse museumnacht Museum Night Fever, waarvoor het museum ’s avonds de deuren opende. Samen konden ze zich vergapen aan de diverse locomotieven die tentoongesteld staan en konden de prinsen en prinses zelf ook even beleven hoe het is om een machinist te zijn in een simulator. Ook konden ze er genieten van een circusspektakel.

"Het was geen officieel bezoek, maar een familie-uitstap van de koning", zo liet een woordvoerder van het paleis weten aan persagentschap Belga. Koning Filip was al eens in het spoormuseum geweest bij de opening in september 2015. Hij wilde het museum nu ook aan zijn kinderen laten zien.