Fanfare verwelkomt prinses Beatrix in Madurodam

Prinses Beatrix was woensdagochtend aanwezig bij de onthulling van een nieuw beeld van George Maduro voor de deur van Madurodam in Den Haag. De voormalig koningin werd onder fanfaregeschal ontvangen bij het miniatuurpark en mocht als een van de eersten het beeld van dichtbij bezichtigen.

Het beeld, dat de naam Grote George heeft gekregen, vormt samen met een kleiner beeld, dat de jonge Maduro moet voorstellen een monument ter nagedachtenis aan de op Curaçao geboren en in 1945 in Dachau overleden veteraan en verzetsstrijder. Hij is ook de naamgever van Madurodam.

Kleine George werd vorig jaar juli onthuld op de honderdste geboortedag van Maduro. Met de onthulling van het nieuwe beeld, gemaakt door kunstenares Jikke van Loon, komt een einde aan de festiviteiten rondom 100 jaar George Maduro.

Madurodam is in 1952 geopend door prinses Beatrix. Deze kleinste stad van Nederland kwam tot stand met startkapitaal van de ouders van George Maduro ter herinnering aan hun enige zoon.