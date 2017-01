De Oranjes vliegen wat af

De Oranjes reizen veel. In het binnenland, maar zeker ook in het buitenland. Een overzicht van al hun trips –voorzover publiek– over de grens in 2016 laat dat zien.

Niet alle reizen maken de leden van de koninklijke familie overigens voor de BV Nederland. Een aantal buitenlandse bezoeken is privé, zoals de vakantietrips naar Oostenrijk en Griekenland. Koningin Máxima maakte verschillende vluchten naar verre bestemming uit hoofde van haar rol als adviseur van en pleitbezorger namens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zoals bij haar reis naar Pakistan het geval was. Zeker bij dat soort reizen speelt het regeringstoestel, de PH-KBX, dan ook geen rol. In Pakistan arriveerde de vorstin bijvoorbeeld met een vlucht van Qatar Airways.

De buitenlandse reizen van de koninklijke familie stonden het afgelopen jaar extra in de schijnwerpers vanwege de discussie over de vervanging van de PH-KBX. De KLM stopt met het vliegen met Fokker F70. Omdat het regeringstoestel ook van dat type is en bij KLM in onderhoud is, moet de regering nu omzien naar een ander toestel. Bovendien is het bereik van de F70 te klein: het toestel kan niet zonder tussenstop naar de Caraïbische eilanden vliegen die bij het koninkrijk horen.

Het schoot medewerkers van de KLM afgelopen jaar ook in het verkeerde keelgat dat de koning en koningin na hun staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland met Emirates en niet met de KLM naar huis vlogen. Het hof gaf echter aan dat de vlucht van Emirates goedkoper was en beter in het schema paste.

Overigens gebruikten de leden van het Koninklijk Huis het regeringstoestel de afgelopen jaren minder vaak, terwijl ministers er zich juist vaker mee lieten vervoeren.

