Britten urenlang in de rij voor kleding prinses Diana

Een grote expositie van kleding van prinses Diana in Kensington Palace in Londen trekt veel publiek. Vrijdag stonden er de hele dag lange rijen voor de entree. De voormalig echtgenote van de Britse kroonprins Charles woonde elf jaar in het paleis.

De tentoonstelling ”Diana: Her Fashion Story” toont kledingstukken van de prinses, van vrijetijdskleding tot galajurken. De expositie maakt deel uit van een reeks evenementen waarmee dit jaar wordt stilgestaan bij haar dood en nalatenschap. Op 31 augustus is het twintig jaar geleden dat Diana in Parijs verongelukte.

Koningin-moeder Tonga woensdag begraven

In het eilandstaatje Tonga in de Stille Oceaan wordt woensdag koningin-moeder Halaevalu Mata’aho begraven, die vorige week zondag op 90-jarige leeftijd overleed. De weduwe van koning Tupou IV en moeder van de koningen Tupou V en Tupou VI –de huidige vorst van Tonga– was naar een ziekenhuis in Nieuw-Zeeland gevlogen, waar ze vorige week zondag overleed. Het lichaam van de vorstin wordt morgen overgevlogen naar Tonga.

Prinses Margriet leent Canadese Inuit-kunst uit

Prinses Margriet en haar man prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn vrijdag 10 maart bij de opening van de tentoonstelling ”Canadese Inuit-kunst” in Museum Volkenkunde in Leiden. Ze hebben voor deze expositie een deel van hun privécollectie uitgeleend. De prinses, die in Canada werd geboren, en haar echtgenoot hebben het land vele malen bezocht. Ze trokken volgens het museum op met de Inuit, zoals de oorspronkelijke bevolking van Canada en Groenland zichzelf noemt. Aanleiding voor de tentoonstelling is het 150-jarig bestaan van het land.

Verzet tegen plan om Camilla koningin te maken

Camilla, de echtgenote van prins Charles, mag nooit koningin worden. Dat zou een beloning zijn voor overspel. Dat meent de Ierse journalist en opinieschrijver Melanie McDonagh in een lang betoog in het gerenommeerde Britse opinieweekblad The Spectator. Volgens de schrijfster wordt er achter de schermen in Clarence House, het kantoor van Charles en Camilla, hard gewerkt aan project ”QC” (Queen Camilla).