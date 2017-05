Britse prinsen openhartig over rouw

De Britse prinsen William en Harry verloren op jonge leeftijd hun moeder, prinses Diana. Twintig jaar na dato geven beide broers toe dat ze te weinig over deze diepingrijpende gebeurtenis hebben gepraat.

Prins William en prins Harry, lopend achter de kist van hun moeder. Het beeld maakte wereldwijd diepe indruk. Op 31 augustus is het twintig jaar geleden dat de Britse prinses op 36-jarige leeftijd overleed. Diana kwam, samen met haar vriend Dodi al-Fayed, in Parijs om het leven bij een verkeersongeval. De auto waarin ze zaten, werd achtervolgd door paparazzi. Een jaar daarvoor was Diana officieel gescheiden van kroonprins Charles.

Het overlijden van hun moeder is een ingrijpend dieptepunt in het leven van William en Harry. En markeert het vervolg van hun leven. Hoe de prinsen de tragische dood van hun moeder verwerken, was lange tijd niet duidelijk.

Tot ruim een week geleden. Het Britse hof deelde een video waarin prins William, zijn echtgenote Catherine en prins Harry spreken over geestelijke gezondheid. De film is opgenomen in het kader van de campagne ”Heads Together”, die vorig jaar mei door het koninklijke trio werd opgericht om aandacht te vragen voor psychische problemen. William, Catherine en Harry discussiëren over de positieve effecten van praten over emoties. Ze spreken onder andere over het overlijden van prinses Diana.

William en Harry geven toe dat ze niet genoeg met elkaar hebben gepraat over hun gevoelens na de dood van hun moeder. Ze vermeden het onderwerp liever, omdat het te pijnlijk was. „Ik dacht altijd: Wat is het nut van het bespreken van iets wat je alleen maar verdrietig maakt? Het verandert niets. Het brengt haar niet terug”, aldus prins Harry.

Depressief

De 32-jarige prins Harry liet zich twee weken geleden ook uit over de dood van prinses Diana. In een openhartig interview met de Britse krant The Daily Telegraph vertelde Harry voor het eerst dat hij op 28-jarige leeftijd hulp heeft gezocht en enkele jaren therapie volgde om het verlies van zijn moeder te verwerken. De prins besloot daartoe na twee jaar van „totale chaos.”

Prins Harry was nog maar twaalf jaar toen zijn moeder plotseling overleed. Pas toen hij eind twintig was, begon voor de prins het rouwproces. Volgens Harry was hij lang depressief en verkeerde hij meerdere malen op het randje van een mentale instorting. „Mijn manier van ermee omgaan, was mijn kop in het zand steken. Ik weigerde om over m’n moeder na te denken, want wat zou ik daarmee opschieten?”

Harry voerde diverse gesprekken met een psycholoog. „Ik dacht dat het me alleen maar verdrietiger zou maken, dat ik haar daar niet mee terug zou krijgen”, vertelt de prins in het interview. „Ik stond niet toe om mijn emoties onderdeel te laten zijn van iets. Dus ik was een typische 20-, 25- en 28-jarige die rondrent en roept dat het leven fantastisch is. Toen heb ik een paar gesprekken gehad en opeens kwam die rouw uit het niets bovendrijven. Ik ontdekte dat er nog een hoop dingen waren die ik geen plek had gegeven.”

Prins Harry wil met zijn verhaal het taboe rondom psychische problemen doorbreken. „Ik weet nu dat er heel veel te winnen valt als je praat over je problemen. Wanneer je die stilhoudt, maak je het altijd nog erger.”

Shock

Hertogin Catherine reageerde publiekelijk op de openhartigheid van haar zwager. „We vinden het alle drie belangrijk dat mensen gaan praten”, benadrukte Catherine tijdens een bijeenkomst voor ”Heads Together”. „Wij moeten hetzelfde doen. Wat hij deed, was fantastisch.” Ze was het eens met iemand die stelde dat Harry een held voor velen is.

Volgens Harry heeft zijn broer William hem aangemoedigd professionele hulp te zoeken. William zelf liet zich in diezelfde week ook uit over het verlies van prinses Diana. De 34-jarige prins gaf aan nog steeds in shock te zijn na haar plotselinge dood. „Mensen zeggen dat een shock niet zo lang kan duren, maar dat kan wel”, aldus William in de BBC-documentaire ”Mind Over Marathon”.

Volgens William is hij nooit over de dood van zijn moeder heengekomen. „Het is zo’n onvoorstelbaar groot moment in je leven; dat blijft altijd bij je. Je leert ermee omgaan.” De prins prijst zichzelf gelukkig met „een goed ondersteunend netwerk” om hem heen. „De problemen beginnen bij mensen die dat niet hebben.”

Inspiratiebron

Volgens William en Harry zijn hun eigen ervaringen drijfveer om zich in te zetten voor de campagne ”Heads Together” en om zo het stigma op psychische problemen te doorbreken. De openhartigheid van de prinsen is opmerkelijk en uniek, omdat het in het Britse koningshuis draait om protocol en etiquette. Op het uiten van emoties rust een zwaar taboe, een gegeven waar prinses Diana in haar getrouwde leven met prins Charles ook mee worstelde. Met hun bekentenissen zetten William en Harry de zware deur naar meer openheid op een kier.

Ook op andere gebieden vormt prinses Diana nog steeds een inspiratiebron voor haar zoons. Zo is Harry beschermheer van Halo Trust, een organisatie die zich inzet voor een wereldwijd verbod op landmijnen met ingang van 2025. Prinses Diana zette zich tot haar dood in voor de stichting. Ze voerde campagne om de aandacht te vestigen op de fatale gevolgen van landmijnen en bezocht getroffen gebieden in onder andere Angola en Bosnië.

Als zoons van prinses Diana willen William en Harry de herinnering aan hun moeder levend houden. Eerder dit jaar werd bekend dat er op hun verzoek een standbeeld van Diana in de tuin van Kensington Palace in Londen zal worden geplaatst. Het paleis was tot haar dood de officiële residentie van de prinses. Volgens William en Harry is het gepast dat er een blijvende herinnering komt op de twintigste herdenkingsdag van haar overlijden. Omdat ze hun moeder nog elke dag missen, aldus prins Harry. „We denken nog elke dag aan haar.”

Serieuze relatie voor prins Harry

Langzaamaan lijkt prins Harry het imago van vrijbuiter van zich af te schudden. Zijn relatie met de Amerikaanse Meghan Markle lijkt daaraan bij te dragen.

Volgens Harry heeft het rouwverwerkingsproces met betrekking tot zijn moeder, prinses Diana, hem stabieler en serieuzer gemaakt. De prins riep jarenlang het imago van koninklijke belhamel en feestprins over zich af. Niet zonder reden. Zo ging de prins als negentienjarige in een nachtclub op de vuist met een persfotograaf en verscheen hij een jaar later in een nazi-uniform op een gekostumeerd feest. De prins was ook niet vies van drank en drugs.

Beschermen

Ook het liefdesleven van de prins is turbulent te noemen. Harry had langdurige relaties met Chelsy Davy en Cressida Bonas en werd aan diverse vrouwen gekoppeld.

In oktober vorig jaar werd Harry gespot met de 35-jarige Amerikaanse Meghan Markle. Dat de twee een relatie hebben, bevestigt Kensington Palace niet veel later zelf. Door de overweldigende belangstelling van de media gaat Harry in november vorig jaar namelijk over tot een ongebruikelijke actie. In een statement vraagt de prins de pers om zijn vriendin met rust te laten.

Harry zegt wel wat gewend te zijn wat betreft de enorme aandacht voor zijn privéleven, maar sinds er berichten verschenen over zijn vermeende relatie met Meghan, zijn sommige media te ver gegaan. Meghan werd het slachtoffer van „seksisme en racisme.” En daarmee werd een lijn overschreden, volgens het hof.

„Prins Harry maakt zich zorgen over mevrouw Markles veiligheid en is diep teleurgesteld dat hij niet het vermogen had om haar te beschermen”, zo staat in het bericht. Harry weet dat de media zullen zeggen „dat dit erbij hoort” en dat „het bij het spelletje hoort”, maar dat vindt hij niet. „Dit is geen spelletje. Dit is haar leven en het zijne”, aldus het paleis.

Harry heeft Kensington Palace de verklaring uit laten geven in de hoop dat de pers hen nu met rust laat „voordat er verdere schade” kan ontstaan. „Hij weet dat het ongebruikelijk is, maar hoopt dat mensen nu begrijpen waarom dit nodig was.”

Bruiloft

Het is de eerste keer dat Harry een verklaring over zijn liefdesleven heeft uitgebracht. Volgens Britse media wijst dat erop dat het serieus is tussen hem en Meghan. De twee ontmoetten elkaar waarschijnlijk in mei vorig jaar, toen Harry in Canada was om het internationale sportevenement de Invictus Games 2017 te promoten.

Meghan is actrice en in diverse televisieseries te zien. Daarnaast blogt ze over eten, mode en reizen en houdt ze zich bezig met vrijwilligerswerk voor diverse goede doelen.

Meghan heeft een Afro-Amerikaanse moeder en haar blanke vader heeft wortels in Ierland en Nederland. Ze scheidde in 2013 van echtgenoot Trevor Engelson, met wie ze slechts twee jaar was getrouwd.

Op sociale media houdt Meghan zich stil over haar relatie met prins Harry. Het tweetal is inmiddels meerdere keren samen gesignaleerd. Onder meer in Jamaica, op een bruiloft van vrienden van Harry. Of Meghan eind deze maand ook aanwezig zal zijn op de bruiloft van Pippa, de jongere zus van hertogin Catherine, is de vraag. Vooralsnog is daar niets over bekendgemaakt. En dus is het wachten op, opnieuw, een officiële bekendmaking van het Britse koninklijk huis.