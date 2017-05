Brits hof deelt foto van jarige Charlotte

Het Britse hof heeft maandag een nieuwe foto van prinses Charlotte vrijgegeven vanwege haar verjaardag dinsdag. De dochter van prins William en zijn vrouw Catherine mag dan twee kaarsjes uitblazen.

De foto is door Kate gemaakt bij de woning van de hertog en hertogin van Cambridge in Anmer Hall in Norfolk. Charlotte draagt een geel vest met blauwe schapen erop.

The Duke and Duchess are delighted to share a new photograph of Princess Charlotte to mark her second birthday tomorrow 🎈 pic.twitter.com/0Xftc3EFPz