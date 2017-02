Bijzondere buitenlandse pubers

Koninklijke pubers, ze zijn er in soorten en maten. Prinses Amalia, aan wie vorige week in deze rubriek aandacht werd besteed, is niet de enige prinses in deze leeftijdsfase. Ook buitenlandse vorstenhuizen herbergen prinsen en prinsessen in deze levensfase.

>>rd.nl/konhuis Dit is het slot van een tweeluik over prinsessen in de puberleeftijd.

Kroonprinses Elisabeth van België

De Belgische kroonprinses Elisabeth (15) lijkt zowel op haar vader, koning Filip, als op haar moeder, koningin Mathilde. Dat betekent dat ze overkomt als een ingetogen en bescheiden meisje. Of de prinses –en hertogin van Brabant– in haar privéleven puberale grillen vertoont, is niet bekend. Het meest rebelse wat we tot nu toe over haar weten, is dat ze tijdens de wintersport graag sneller mag skiën dan haar beveiligers.

Dat Elisabeth als vijftienjarige al een behoorlijk volwassen uitstraling heeft, komt ongetwijfeld ook door haar opvoeding. Anders dan in Nederland de Oranjes doen, draait Elisabeth al sinds haar kleutertijd geregeld mee in het professionele leven van haar ouders. Als meisje van vier woonde ze het Te Deum in een rooms-katholieke kerk in Brussel bij, op haar zevende wijdde ze in het Nederlands en het Frans per videoboodschap de Belgische Zuidpoolbasis in, en in 2011 opende Elisabeth het naar haar genoemde nieuwe kinderziekenhuis in Gent.

In oktober 2014 hield de kroonprinses haar eerste officiële toespraak: tijdens de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ze las een zelfgeschreven boodschap voor in de drie landstalen: Nederlands, Frans en Duits. Ook legt de prinses al af en toe werkbezoeken af met haar ouders.

Elisabeth wende dus al jong aan camera’s en grote mensenmassa’s én aan voorbeeldig stilzitten. Of de koninklijke puber tevreden is met haar toekomstige rol als staatshoofd van België weten we niet. De intelligente kroonprinses zit vooralsnog op het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel en gebruikt haar puberperiode ook om ontspanning te zoeken in haar hobby’s. Elisabeth zit op dansles en pianoles en houdt van tennis, zwemmen, skiën en zeilen.

Prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen

Van alle puberprinsessen vertoont Ingrid Alexandra (13) van Noorwegen in het openbaar de meeste puberale eigenschappen. De dochter van de Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit kan haar wisselende stemmingen niet altijd verbloemen en dat levert verrassende foto’s op. Tijdens de jaarlijkse nationale feestdag laat de prinses zich niet alles meer gezeggen; Ingrid Alexandra kan zich overduidelijk eigenwijs en een tikje nurks gedragen. Een volgend moment oogt de prinses weer opgewekt en vrolijk. Ze is daarmee misschien wel de normaalste royal puber van allemaal.

Ingrid Alexandra gaat regelmatig met haar ouders mee naar officiële verplichtingen. Zo was ze bij de herdenking van de schietpartij op het eiland Utoya. Daar schoot de 32-jarige Anders Behring Breivik in 2011 69 mensen dood.

Dat Ingrid Alexandra anders is dan haar leeftijdsgenootjes mag duidelijk zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beveiliging die de prinses krijgt. Vorig jaar loste een lijfwacht van haar per ongeluk een schot op de school van Ingrid Alexandra. Bij het incident vielen geen gewonden.

Prinses Aiko

van Japan

Ze is de minst te benijden royal puber: prinses Aiko van Japan. De enige dochter van kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako maakt deel uit van de meest gesloten vorstelijke familie ter wereld. Het Japanse hof wordt gedomineerd door strenge regels en rituelen, zodat het bijna onmogelijk lijkt om puber te zijn en een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.

Dat Aiko (15) geen normale puberteit doormaakt, bleek eind vorig jaar. Het Japanse hof maakte bekend dat de prinses met gezondheidsproblemen kampt en sinds een maand niet naar school ging. Aiko zou na de zomervakantie oververmoeid zijn geraakt. Twee jaar geleden had de prinses het ook zwaar; ze zou gepest worden en ging daardoor ook een tijdje niet naar school.

In Japan wordt gevreesd dat Aiko dezelfde aanleg heeft als haar moeder. Prinses Masako was jaren uit de running door depressieve klachten, die voortkwamen uit het zeer beperkende Japanse hofprotocol. Masako ervoer de onverbiddelijke, allesbepalende keizerlijke hofhouding met bijbehorende etiquette als een dwangbuis.

Aiko’s ouders proberen haar om die reden een beetje in de luwte, buiten de hofhysterie, te houden. Kroonprins Naruhito heeft ervoor gezorgd dat ze als gezin iets meer privacy hebben in het keizerlijk paleis.

Aiko gaat steeds vaker met haar ouders mee op werkbezoeken. Of de prinses ooit zelf op de troon zal zitten, is de vraag. Tenzij er een enorme moderniseringsslag wordt gemaakt door de regering en kroonprins Naruhito, die vermoedelijk in 2018 zijn vader zal opvolgen, wordt prinses Aiko overgeslagen in de opvolging en zal haar neefje Hisahito keizer worden.

De prinses zal in dat geval misschien meer vrijheid hebben, mogen studeren en binnen de beperkingen van het strenge Japanse hof min of meer een eigen leven kunnen leiden.

Prinses Alexandra van Monaco

Prinses Alexandra is de jongste dochter van prinses Caroline van Monaco en –haar derde echtgenoot– prins Ernst August van Hannover. De prinselijke familie Grimaldi staat bekend vanwege het mondaine imago, maar prinses Alexandra (17) heeft vooralsnog een onberispelijk blazoen. Ze is present bij officiële bijeenkomsten en lijkt een vrolijke puber die op de rand van de volwassenheid staat.

In tegenstelling tot de drie kinderen uit het tweede huwelijk van prinses Caroline draagt Alexandra de prinsessentitel. De reden is dat haar vader als toenmalig hoofd van het Huis van Hannover tot de hoge adel behoort. Officieel is ze Hare Koninklijke Hoogheid prinses Alexandra Charlotte Ulrike Maryam Virginia van Hannover.

Alexandra’s ouders zijn niet officieel gescheiden, maar het stel leeft al bijna tien jaar niet meer samen. Als Ernst-August nog contact heeft met Alexandra, dan speelt zich dat achter de schermen af; op de laatste foto’s waar ze samen op staan, was ze een jaar of zes.

Alexandra woont met haar moeder afwisselend in Monaco en Parijs. Ze gaat naar een privéschool in Monaco en spreekt meerdere talen.

De Monegaskische prinses is in haar vrije tijd veel op de kunstijsbaan te vinden, waar ze hard werkt aan de perfectionering van haar pirouettes en dubbele axels. Prinses Caroline brengt als chauffeur en begeleider dan ook heel wat uren door op tribunes.

Welke keuzes prinses Alexandra gaat maken als ze in juli achttien wordt, is nog onduidelijk. Ze is dan in elk geval officieel puber af.

Lady Louise Windsor van Engeland

Op openbare pubergrillen is de jongste kleindochter van de Britse koningin Elizabeth nog niet te betrappen. De oudste dochter van prins Edward en gravin Sophie treedt dan ook niet veel in de openbaarheid.

Louise (13) heeft een goede band met haar moeder. Ze trekken er vaak samen op uit, rijden samen paard en bezoeken sportwedstrijden.

Lady Louise is momenteel elfde in de lijn van troonopvolging. Ze schoof een plekje naar beneden in de ranglijst toen ze een broertje kreeg, omdat mannen in de Britse troonopvolging voorgaan op vrouwen.

Prins Edward en gravin Sophie beschermen hun kinderen zo veel mogelijk tegen media-aandacht. Bij koninklijke verplichtingen zijn ze daarentegen vrijwel altijd present. Ook was Lady Louise een van de bruidsmeisjes tijdens het huwelijk van haar neef prins William en prinses Catherine op 29 april 2011.

In januari 2014 kwam Louise in het nieuws vanwege een oogoperatie. Ze leed aan exotropie, een afwijking waarbij een of beide ogen naar buiten gericht zijn, maar dankzij de ingreep kan de prinses weer goed zien. De jongste kleindochter van koningin Elizabeth onderging achttien maanden na haar geboorte ook al een operatie om haar oogstand te corrigeren. De ingreep was toen niet succesvol.

Louise trekt veel op met de kinderen van haar ouders’ neven en nichten, de achterkleinkinderen van koningin Elizabeth. Wat leeftijd betreft zit ze het dichtst bij hen in de buurt.