Bezoek Felipe aan Elizabeth gaat door

Het staatsbezoek van Spanje aan Groot-Brittannië wordt niet afgeblazen vanwege de dinsdag aangekondigde Britse verkiezingen. Dat zegt een woordvoerder van premier Theresa May tegen de Daily Express.

May maakte dinsdag bekend dat er vervroegde verkiezingen komen op 8 juni, de laatste dag van het driedaagse bezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan Groot-Brittannië. "De precieze details worden later bekendgemaakt, maar het bezoek gaat door zoals gepland", aldus de zegsman.

Dat betekent dat May en diverse kabinetsleden op 6 juni in ieder geval even geen campagne kunnen voeren. Dan worden ze verwacht tijdens de welkomstceremonie voor het Spaanse koningspaar.

De volgende parlementsverkiezingen stonden eigenlijk gepland voor 2020. Normaal gesproken houden koningin Elizabeth en andere leden van de koninklijke familie zich gedeisd tijdens verkiezingsperiodes om te voorkomen dat zij de aandacht op zich eisen.

Vorig jaar werd het staatsbezoek al eens uitgesteld. Reden daarvoor was de kabinetsformatie in Spanje.