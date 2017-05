Bekijk tentoonstelling ‘50 jaar’ in Koninklijk Paleis via Street View

De tentoonstelling ‘50 jaar’ ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander in het Koninklijk Paleis in Amsterdam is nu ook te zien vanachter de pc.

Google liep met een speciale camera langs de vitrines, waarmee de expositie nu via Google Street View is te bekijken.

In het paleis zijn allerlei objecten te zien die het leven in Nederland in de afgelopen 50 jaar in beeld brengen. Verschillende voorwerpen zijn in bruikleen gegeven door de koning. Onder meer trouwkleding van het koningspaar en de wieg van de koning zijn te zien.

Google stapte niet voor het eerst naar binnen in het Paleis op de Dam: dat was al te zien via Street View. Het bedrijf voegde onlangs onder meer Paleis Noordeinde, natuurgebied Griend en de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch toe.

Welkom in ’s konings paleis: terugblik op 50 jaar