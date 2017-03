Beatrix dreigt journalisten met hogedrukspuit

De verleiding zaterdagmorgen was heel groot voor prinses Beatrix. Bij het schoonmaken van een grote bank in speeltuin Kloosterplantsoen in IJsselstein kreeg ze een hogedrukspuit in handen. Op korte afstand keek de pers toe. „Ik heb er zo’n zin in”, zei de prinses lachend, met een blik op de fotografen en cameraploegen.

Beatrix hield zich in, maar dat ze goed met de waterspuit kon omgaan bleek uit de wijze waarop ze de bank daarna vakkundig van al het wintervuil ontdeed. De prinses was naar IJsselstein gekomen in het kader van vrijwilligersactie NLdoet. Haar komst was een verrassing voor de vrijwilligers en buurtbewoners die al in de speeltuin aan het werk waren.

„Wat raadt u mij aan te doen?”, zei Beatrix meteen bij aankomst. Ze ging voortvarend aan de slag. Er moest een nieuwe laag houtsnippers onder de grote bank worden aangebracht en dat karwei werd met precisie uitgevoerd. De speeltuin wordt vooral in de zomermaanden intensief gebruikt en had na de winter een schoonmaakbeurt nodig. Vandaar dat Beatrix, in haar tijd als koningin ook barones van IJsselstein, de handen uit de mouwen kwam steken.

Beatrix bleef drie uur in de speeltuin en na afloop van de arbeid gebruikte ze samen met de andere vrijwilligers een lunch.

NLdoet kent dit jaar een recordaantal projecten en deelnemers. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Laurentien kwamen vrijdag al actie in respectievelijk Breda en in Willemstad op Curaçao.