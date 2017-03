Ambassadeurs Qatar en Nepal bij koning

De nieuwe ambassadeurs van Qatar en Nepal zijn woensdagochtend ontvangen op Paleis Noordeinde in Den Haag. Daar boden ze hun geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander aan.

Sjeikh Jassim bin Mohammed bin Saud Al-Thani is de nieuwe ambassadeur van Qatar en Lok Bahadur Thapa is de komende tijd de afgevaardigde van Nepal in Nederland.

Beide delegaties werden traditiegetrouw met alle egards ontvangen op het paleis. Zo worden de ambassadeurs opgehaald en begeleid door een kamerheer van de koning en stelt Willem-Alexander een galarijtuig ter beschikking. Voor de deur van Paleis Noordeinde worden ze opgewacht met een erewacht en militaire kapel.