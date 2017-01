Zelfrijdende auto is er over drie, vier jaar

Nog een jaar of drie, vier en dan verschijnt de zelfrijdende auto op de markt. Donderdag, op de CES in Las Vegas, kondigde Audi aan dat het bedrijf in 2020 een eerste model klaar wil hebben. Ford belooft in 2021 zelfrijdende auto’s in productie te nemen.

Wat doen al die automerken toch op een beurs over elektronica? De CES in het Amerikaanse Las Vegas is vanouds een beurs waar je de nieuwste computers, smart­phones, tv’s en muziekapparatuur aantreft. Toch is het niet zo vreemd dat er dit jaar tien autofabrikanten naar Las Vegas gekomen zijn. De futuristische modellen die ze meebrachten, zitten vol beeldschermen en computeronderdelen. De fabrikanten werken daarom nauw samen met verschillende technologiebedrijven uit Silicon Valley.

Dat bleek bijvoorbeeld uit de aankondiging van Audi’s zelfrijdende auto: die werd niet door Audi zelf gedaan, maar door Nvidia. Nvidia is een gerenommeerde fabrikant van grafische kaarten voor laptops en spelcomputers en gaat die techniek nu inzetten voor de zelfrijdende Q7 van Audi.

„Aantal verkeersdoden zal met 90 procent dalen”

De kaartenfabrikant verwerkt alle beeldinformatie van sensoren in de auto in neurale netwerken en stelt onmiddellijk de koers van de auto bij als er een obstakel op de weg verschijnt. Op het beursterrein in Las Vegas reed al zo’n Q7 rond met passagiers op de achterbank, zonder dat er iemand achter het stuur zat.

Afstanden inschatten

Ford heeft een onderzoeks­centrum van 130 man in Silicon Valley, om snel met de zelfrijdende auto te kunnen komen. „Er rijden nu dertig exemplaren van de Ford Fusion rond en dit jaar gaan we dat uitbreiden naar negentig”, zegt Colm Boran, die bij de autofabrikant eind­verantwoordelijk is voor de ontwikkeling ervan.

Met die aantallen loopt Ford voorop. „In 2021 komen ze op de markt. Deze Fusion is uitgerust met zeven camera’s, zes radars, twee 3D-radars en een differentieel gps. De auto kan veel beter afstanden inschatten dan wij. Van een voorwerp dat tientallen meters verwijderd is, kan hij op een paar centimeter nauwkeurig de afstand en plaats bepalen.”

Accepteren

Boran verwacht dat het grote publiek de zelfrijdende auto wel gaat accepteren. „Hij rijdt heel netjes, heel voorzichtig. Als je er eenmaal in gezeten hebt, ben je direct overtuigd dat het veilig is. Zodra er een ander in je buurt komt die wat agressief rijdt, mindert de auto juist vaart.”

Toch houdt Boran een slag om de arm. „Andere chauffeurs kunnen de auto’s herkennen en niemand weet hoe ze gaan reageren, wat dat bij hen losmaakt. Gaan ze de techniek uitproberen door het voertuig bewust af te snijden? Dat moeten we afwachten.”