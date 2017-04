Zakenbankieren stuwt winst Morgan Stanley

Morgan Stanley heeft het eerste kwartaal van dit jaar afgesloten met een winst van 1,9 miljard dollar. Deze viel daarmee 70 procent hoger uit dan een jaar eerder, waarmee de Amerikaanse bank in lijn presteerde met veel branchegenoten die eerder al de boeken openden. Ook voor Morgan Stanley was de groei bij de zakenbankdivisie een belangrijke drijfveer achter het succes.

De bank zag de omzet bij de handel in obligaties bijna verdubbelen tot 1,7 miljard dollar. Dat was ook meer dan de 1,5 miljard dollar die door kenners gemiddeld was voorzien. Ook de begeleiding van aandelen- en obligatie-emissies zorgde voor meer geld in het laatje.

Topman James Gorman benadrukte in een toelichting dat de bank volop wist te profiteren van de verbeterde marktomstandigheden. Behalve de winst viel ook de omzet van Morgan Stanley van bijna 9,3 miljard dollar hoger uit dan waar analisten rekening mee hielden.