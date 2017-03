Yellen: rentestap in maart „lijkt gepast”

De rente in de Verenigde Staten gaat waarschijnlijk al deze maand verder omhoog. President Janet Yellen van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, zei vrijdag dat een nieuwe rentestap in maart „passend” lijkt, gezien de huidige economische vooruitzichten.

Yellen sprak tijdens een bijeenkomst met ondernemers in Chicago. Zij vertelde haar publiek dat het ruime monetaire beleid van de Fed slechts geleidelijk verder zal worden aangescherpt, maar waarschijnlijk wel in een sneller tempo dan de afgelopen twee jaar het geval was. Zowel in 2015 als 2016 werd de beleidsrente één keer verhoogd.