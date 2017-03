Winst FrieslandCampina stijgt, melkprijs voor boer daalt

FrieslandCampina heeft in 2016 een winst gemaakt van 362 miljoen euro. Dat betekent een stijging van 5,5 procent ten opzichte van 2015. De melkprijs voor de boeren daalde door de crisis op de internationale zuivelmarkt met 6,9 procent naar 32,26 euro per 100 kilo.

In de eerste helft van 2016 was het aanbod melk in de Europese Unie zo groot dat de zuivelreus basisproducten als kaas, boter en melkpoeder onder de kostprijs moest verkopen, zei topman Roelof Joosten vandaag bij de presentatie van de jaarcijfers. Vanaf mei herstelde de zuivelmarkt zich enigszins.

De omzet van het bedrijf pakte bijna 2 procent lager uit op 11 miljard euro. Dat was niet alleen te wijten aan lagere verkoopprijzen maar ook aan negatieve valuta-effecten, vooral in Afrikaanse landen. De verkoop van kindervoeding in China nam wel toe.

Het coƶperatieve concern verwerkt 80 procent van de boerderijmelk in Nederland. De ruim 13.000 aangesloten melkveebedrijven leverden vorig jaar 10,8 miljard kilo melk, een toename van 7,1 procent vergeleken met 2015. Ook in dat laatste jaar, toen in april de Europese melkquotering werd afgeschaft, nam de melkaanvoer al fors toe.

Begin vorig jaar dreigde FrieslandCampina de melkstroom niet meer helemaal te kunnen verwerken. Boeren kregen zes weken lang een premie als ze de productie tijdelijk terugbrachten, totdat het concern zijn verwerkingscapaciteit had uitgebreid. Zestig procent van de boeren deed mee. Van 9 januari tot 1 maart 2017 hanteerde de zuivelreus een zogeheten standstill, deze keer vanwege de noodzaak om de fosfaatproductie door de Nederlandse melkveehouderij terug te dringen. Boeren die hun productie bleven uitbreiden werden fors gekort op de melkprijs. Sinds gisteren wordt de melkproductie door een regeling van staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) gedwongen verminderd.