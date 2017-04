Winsdaling voor eBay

EBay heeft de winst in het eerste kwartaal van het jaar zien dalen. Dat bleek woensdag uit een handelsbericht van het Amerikaanse internetbedrijf.

Ebay zette een winst uit voortgezette activiteiten in de boeken van 538 miljoen dollar, of 0,49 dollar per aandeel. Dat was een jaar geleden nog 550 miljoen dollar. De opbrengsten bleef nagenoeg stabiel op zo’n 2,2 miljard dollar. Er werden het afgelopen kwartaal 2 miljoen actieve kopers toegevoegd, waardoor het totale gebruikersbestand van eBay groeide tot 169 miljoen.

Het bedrijf rekent voor heel 2017 op een winst per aandeel van 1,98 dollar tot 2,03 dollar. De omzet zal uitkomen op tussen de 9,3 miljard en 9,5 miljard dollar. Beleggers reageerden negatief op het handelsbericht van eBay, het aandeel werd in de zogenoemde nabeurshandel in de Verenigde Staten meer dan 3 procent teruggezet.