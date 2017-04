Winkelomzet blijft groeien

De omzet van winkels is in februari voor de tiende achtereenvolgende maand gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd.

De omzet in de detailhandel lag 4 procent hoger dan in februari 2016. Daarbij werden 1,5 procent meer goederen verkocht dan een jaar eerder. Zowel verkopers van voedingsmiddelen als winkels in de non-foodsector realiseerden een hogere omzet, waarbij de groei in non-food afzwakte ten opzichte van de eerste maand van 2017. Online stegen de opbrengsten met 13 procent.

Voedingsmiddelen leverden bijna 4 procent meer omzet op dan een jaar eerder, waarbij supermarkten een plus van 4,5 procent boekten. Speciaalzaken zagen de opbrengsten met 1,5 procent toenemen.

Prijsstijgingen hielpen de omzet in de andere segmenten licht vooruit. In totaal werd daarbij door non-foodwinkels een fractie minder spullen aan de man gebracht dan in februari vorig jaar. De uitbundige groei van de huizenmarkt was zichtbaar in de populariteit van doe-het-zelf-, keuken- en meubelwinkels, die een bovengemiddelde groei doormaakten.

Drogisterijen, parfumerieën, schoenenwinkels en verkopers van consumentenelektronica zagen de omzet krimpen.