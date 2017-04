Werkloosheid in eurozone daalt verder

De werkloosheid in de eurozone is in februari weer iets verder teruggelopen. Dat meldde het Europees statistiekbureau Eurostat maandag.

In februari had 9,5 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden geen betaalde baan, tegen 9,6 procent in januari. Daarmee bleef de graadmeter steken op het laagste niveau sinds mei 2009. In februari vorig jaar bedroeg de werkloosheid nog 10,3 procent. Eurostat telde ruim 15,4 miljoen werklozen in de muntunie. Dat betekende een daling met 140.000 ten opzichte van januari.

De laagste werkloosheid werd gemeten in Duitsland, waar het slechts om 3,9 procent gaat. In Spanje, waar de graadmeter op 18 procent uitkwam, waren relatief de meeste werklozen van alle landen in de eurozone. Daarbij moet wel worden opgetekend dat er van Griekenland voor februari nog geen gegevens beschikbaar waren.

In Nederland zat in februari volgens Eurostat 5,3 procent van de beroepsbevolking werkloos thuis. Dat percentage lag gelijk aan een maand eerder. Maar het cijfer laat wel goed zien dat de werkloosheid hier in het afgelopen jaar stevig is teruggelopen. In februari 2016 had nog 6,5 procent van de Nederlanders ongewenst geen betaalde baan.