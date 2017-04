Werkgevers gaan reparatie WW nog bespreken

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben meer tijd nodig om akkoord te gaan met de afspraken over de zogeheten reparatie van het derde WW-jaar. Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gaf donderdag al groen licht, maar nu moeten de vakbonden en werkgevers nog tekenen.

Het is de bedoeling dat werklozen straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. „De uitwerking zoals die nu voorligt is echter complex en dat roept natuurlijk vragen op bij de achterban. We willen dit daarom bestuurlijk goed met onze leden doorspreken”, zegt een woordvoerster van de werkgevers.

De reparatie was al afgesproken in het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers in 2013 overeenkwamen. Toen waren echter nog niet alle details bekend. De werkgevers benadrukken dat hun inzet nog altijd is om hun handtekening van toen „gestand te doen”.