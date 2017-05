Weinig beweging op beurzen

De AEX-index in Amsterdam kwam vrijdag bij de openingsbel nauwelijks in beweging. Ook andere graadmeters in Europa bleven dicht bij de slotstanden van een dag eerder. Op Beursplein 5 verwerken beleggers onder meer de terugkeer van bouwconcern VolkerWessels.

De hoofdindex op het Damrak stond kort na de openingsbel nagenoeg vlak op 534,38 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 798,79 punten. De indices in Parijs, Londen en Frankfurt dikten tot 0,2 procent aan.

VolkerWessels, waarvan de notering in 2003 werd beëindigd, keerde voor 23 euro per aandeel terug naar de beurs. Na enkele minuten handel stond het aandeel 1 procent hoger op 23,22 euro. Oprichtersfamilie Wessels verkocht 25 miljoen aandelen, goed voor een belang van 31,25 procent.