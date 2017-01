Webshops zonder winkelpand groeien het snelst

Webwinkels zonder vestiging in de winkelstraat hebben hun omzet vorig jaar aanzienlijk harder zien toenemen dan winkels die wel fysieke zaken hebben. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Pure webshops zagen hun opbrengsten van januari tot en met november met 23 procent oplopen. De onlineomzet van winkels die ook fysieke vestigingen hebben, kwam in dezelfde periode een kleine 15 procent hoger uit. Een jaar eerder groeiden beide soorten webwinkels nog even snel.

Webwinkels die geen winkelpanden hebben verkopen hoofdzakelijk kleding. Ook huis- en tuinartikelen zijn een vaak geziene specialisatie. De laatste tijd komen er ook steeds meer webshops bij die zich richten op voeding. In verreweg de meeste gevallen gaat het om eenmansbedrijven.

Alle webwinkels tezamen hebben in eerste elf maanden van 2016 ruim 19 procent meer omgezet dan in dezelfde periode in 2015. Daarmee was de groei iets beperkter dan het voorgaande jaar, toen de omzet nog met 21,5 procent toenam.

Steeds meer Nederlanders shoppen via het internet. In 2015 kocht nog 70 procent van de mensen wel eens iets bij een webwinkel. Vorig jaar was dit volgens het CBS opgelopen tot 73 procent. Vooral levensmiddelen, kleding, huishoudelijke spullen en reizen vlogen meer over de digitale toonbank. Jongeren winkelen nog altijd iets vaker online dan ouderen, maar dit verschil wordt almaar kleiner.