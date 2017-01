Weblog: Voor SGP is Israël steunen een werkwoord

SGP-Kamerlid Dijkgraaf is deze week, samen met vertegenwoordigers van Christenen voor Israël en ondernemers uit zijn achterban, in Israël. In een dagboek doet hij verslag van zijn belevenissen. Vandaag deel 1.

Het is een graad of 17 als de wielen van de El Al-Boeing de grond raken op de luchthaven van Tel Aviv, Israël. Het beloofde land. Maar helaas geen paradijs op aarde. Afgelopen zondag vond er opnieuw een aanslag plaats, met hartverscheurende gevolgen. Verdrietig genoeg gebeurt dat vaak. Israël zit in de hoek waar de klappen vallen.

Redenen genoeg helaas om in Den Haag ons beste beentje voor te zetten. Dat doen we uit overtuiging.

Maar Israël steunen gaat wat ons betreft verder. Daarom zijn we op werkbezoek om samen met twintig ondernemers te bezien welke mogelijkheden er zijn voor meer economische samenwerking.

Toen de boycot begon van producten uit Israël was dat voor de SGP aanleiding een motie in te dienen om economische samenwerking juist te stimuleren. Gelukkig werd die aangenomen. Maar het is nog mooier om daar zelf ook handen en voeten aan te geven. Praktische politiek! Vanuit het SGP-ondernemersplatform en Christenen voor Israël hebben we daarom een reis opgezet voor ondernemers. Op die manier onderzoeken we hoe ondernemers uit beide landen elkaar kunnen versterken. Tot en met vrijdag is er een vol programma met veel werkbezoeken.

Gisteravond zijn we gestart met een ontmoeting met de Nederlandse ambassadeur en zijn staf. Daaruit bleek dat Israël een bloeiende economie heeft.

Terwijl Israël erin slaagt om het werkloosheidspercentage laag te houden, moet het daarvoor wel veel doen. De bevolking groeit namelijk sterk door immigratie en een geboorteoverschot. Israël heeft nauwelijks natuurlijke hulpbronnen en moet het dus hebben van eigen productie, innovatie en handel.

Nederland wordt daarbij gezien als een belangrijke partner, omdat men doorgaans vertrouwen heeft in de politiek in Nederland ten aanzien van Israël.

Bovendien wordt Nederland gezien als toegangspoort naar Europa. Duidelijk was dat de aangenomen SGP-motie enorm geholpen heeft om de neuzen in Nederland de positieve kant op te krijgen.

Vandaag bezoeken we startende ondernemingen en organisaties die ze helpen. Het aantal starters is hoog. Zij krijgen steun van brancheorganisaties, banken, universiteiten, de overheid en defensie. Een van de geheimen is goede samenwerking tussen al deze partijen.

Een andere geheim is dat, doordat het volk vaak heeft moeten proberen te overleven onder zeer moeilijke omstandigheden, men niet denkt in problemen, maar in oplossingen. Hoe moeilijk de situatie ook is, men steekt de handen uit de mouwen. Ook als het gaat om economische uitdagingen.

We gaan vandaag ontdekken hoe we daarbij nog meer kunnen helpen.