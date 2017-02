Wall Street zet recordreeks toch voort

De zeldzame recordreeks op de aandelenbeurzen in New York heeft vrijdag een onverwacht vervolg gekregen. Na de hele dag in het rood gestaan te hebben, sloot de Dow-Jonesindex uiteindelijk op de valreep toch voor de elfde handelsdag op rij met een record. Dat was met name te danken aan de retailsector.

De toonaangevende Dow sloot 0,1 procent hoger op 20.821,76 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent op 2367,34 punten en de technologiebeurs Nasdaq kreeg er ook 0,2 procent bij op 5845,30 punten.

Winkelbedrijven gingen aan het einde van de handelssessie omhoog na berichten dat een voorgestelde grensbelasting mogelijk niet doorgaat. Wal-Mart en Home Depot kregen er in de Dow tot 1,5 procent bij.

De banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs waren de grootste verliezers onder de hoofdfondsen met minnen tot 1,5 procent. Ook branchegenoten Citigroup en Bank of America gingen omlaag.

Hewlett Packard Enterprise leverde 6,9 procent in. Het bedrijf dat zich toelegt op software en systemen voor bedrijven, zag de omzet afgelopen kwartaal sterk teruglopen en verlaagde zijn winstverwachting voor het gehele jaar.

Ook JC Penney kreeg de handen van beleggers niet op elkaar en daalde 5,8 procent. Het winkelbedrijf wist voor het eerst sinds 2010 weer een nettowinst te behalen. Een jaar eerder leed het bedrijf nog een fors verlies. Het concern wil de komende tijd tot wel 140 vestigingen sluiten en duizenden banen schrappen.

Sportwinkelketen Foot Locker zette een flinke stap vooruit op de beurs. De stijging van de winst en de omzet afgelopen jaar werd beloond met een plus van 9,4 procent. Warenhuisketen Nordstrom steeg 5,7 procent. De kwartaalwinst van de onderneming was hoger dan analisten hadden voorspeld, al viel de omzet lager uit dan verwacht.

De beurswaarde van de luxueuze huizeninrichter RH ging na cijfers door het dak. Het voormalige Restoration Hardware steeg ruim 24 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 54,06 dollar en Brent zakte 0,9 procent, tot 56,05 dollar per vat. De euro was 1,0560 dollar waard, tegen 1,0581 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.