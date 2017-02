Wall Street zet recordopmars door

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag op nieuwe recordstanden gesloten. Beleggers op Wall Street hadden een lang weekend achter de rug, want maandag bleef de Amerikaanse beurshandel vanwege de viering van President’s Day dicht. Verschillende bedrijven waaronder Home Depot en Wal-Mart openden de boeken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de plus op 20.743,00 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2365,38 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 5865,95 punten.

Winkelketen Wal-Mart ging 3 procent omhoog. Het bedrijf wist met name zijn onlineverkopen stevig op te voeren. Maar ook bij de fysieke winkels deed Wal-Mart het beter dan verwacht. Het bedrijf maakte tevens bekend het dividend te zullen verhogen.

Doe-het-zelfketen Home Depot won 1,4 procent na meevallende kwartaalcijfers. Het klusbedrijf blijft profiteren van de aantrekkende woningmarkt in de VS. Doordat de huizenprijzen in de lift zitten, zijn huiseigenaren nog altijd bereid meer geld te investeren in hun woning.

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz verloor 1,8 procent. Beleggers kregen dinsdag voor het eerst de kans om te reageren op de mislukte fusiepoging met Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf had het voorstel eerder al resoluut afgewezen, maar afgelopen weekend maakten de partijen bekend dat vervolgstappen er nu ook even niet inzitten. Vrijdag steeg Kraft Heinz nog sterk na bekendmaking van het fusievoorstel.

Verder bracht ook winkelbedrijf Macy’s resultaten naar buiten. Daarbij viel de winst hoger uit dan analisten hadden verwacht. Macy’s was vrijwel onveranderd.

Popeyes Louisiana Kitchen, een restaurantketen die zich vooral richt op gefrituurde kip, sprong 19 procent omhoog. Popeyes wordt voor 1,8 miljard dollar overgenomen door Restaurant Brands International, moederbedrijf van onder meer Burger King.

De prijs van Amerikaanse olie klom 1,2 procent op 54,06 dollar per vat. Brent werd 0,9 procent duurder tot 56,67 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0542 dollar, tegen 1,0549 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.