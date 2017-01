Wall Street wacht op begin Trump-tijdperk

De Amerikaanse aandelenmarkten verloren donderdag verder terrein. Met de inauguratie van Donald Trump als president van vrijdag in het verschiet waren beleggers over het algemeen niet in voor een gokje. Het is de vijfde handelsdag op rij dat de aandelenkoersen in New York dalen.

De Dow-Jonesindex, waarin de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen zijn gebundeld, stond zo’n drie kwartier voor de slotbel 0,4 procent lager op 19.719 punten. De bredere S&P 500 zakte eveneens 0,4 procent en kwam op 2262 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent omhoog naar 5537 punten.

Na de verkiezingszege van Trump in november ging op Wall Street de vlag uit. Beleggers gingen er vanuit dat zijn beleid voor bedrijven gunstig zal uitpakken. De laatste week lijken zij evenwel een meer afwachtende houding te hebben aangenomen.

Oliereus ExxonMobil stond onder aan de Dow met een min van 1,8 procent. De farmaceut Merck en Pfizer deden Sachs deed het met verliezen van 1,7 en 1,3 procent niet veel beter. Sterkste stijger onder de hoofdfondsen was vliegtuigfabrikant Boeing met een plus van 0,7 procent.

Netflix maakte een koerssprong van 4,6 procent. De aanbieder van internettelevisie rapporteerde woensdag nabeurs een veel sterker dan verwachte groei van het aantal abonnees. Ook de winst overtrof de gemiddelde prognose van analisten.

Tesla kreeg er 1,9 procent bij. De fabrikant van elektrische auto’s kreeg tot zijn opluchting te horen dat er geen wagens terug hoeven naar de garage naar aanleiding van een dodelijk ongeluk in mei vorig jaar. De verkeersveiligheidsdienst NHTSA heeft geen bewijs gevonden dat een mankement de crash heeft veroorzaakt.

Spoorbedrijf CSX werd ruim een vijfde meer waard na berichten dat spoorwegdeskundige Hunter Harrison zich via een activistische investeerder met het beleid van het bedrijf wil gaan bemoeien. Branchegenoot Union Pacific won 3 procent na meevallende kwartaalcijfers.

De euro was 1,0655 dollar waard, tegen 1,0630 dollar aan het einde van de handelsdag in Europa. Amerikaanse ruwe olie werd 0,6 procent duurder bij een prijs van 51,38 dollar per vat. De prijs van Brentolie ging eveneens 0,6 procent omhoog, naar 54,22 dollar per vat.