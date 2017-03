Wall Street toont vlakke opening

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag vrijwel vlak geopend. Oliegerelateerde bedrijven stonden onder druk doordat de prijs van Amerikaanse olie voor het eerst sinds december onder de 50 dollar is gezakt. Verder wordt vooral uitgekeken naar het belangrijke banenrapport van vrijdag.

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang vrijwel onveranderd op 20.855 punten. De breed samengestelde S&P 500 was nagenoeg vlak op 2362 punten. De technologiebeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 5830 punten.

Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en Transocean daalden tot bijna 2 procent door de lagere olieprijzen. Oliedienstverleners als Schlumberger en Halliburton toonden koersverliezen die opliepen tot meer dan 2 procent.

Het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries stond in de schijnwerpers, nadat het een blauwtje liep bij AkzoNobel. Een ongevraagd miljardenbod op de Nederlandse branchegenoot werd afgewezen. PPG verloor ruim 3 procent.