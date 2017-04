Wall Street opent met verliezen

De beurzen in New York zijn dinsdag met verliezen geopend. Beleggers op Wall Street verwerken een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten, onder meer van grote concerns als Goldman Sachs, UnitedHealth en Netflix.

De Dow-Jonesindex zakte in de eerste handelsminuten 0,5 procent tot 20.539 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,4 procent lager, op 2341 punten, en technologiebeurs Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt, op 5841 punten.

Zwaargewicht Goldman Sachs stond kort na de openingsbel 3,4 procent in de min. De Amerikaanse bank wist zijn winst in het eerste kwartaal stevig op te voeren. Toch profiteerde Goldman Sachs veel minder van de recente opleving op de beurzen dan andere banken. Branchegenoot Bank of America publiceerde eveneens resultaten en die vielen meer in de smaak. Het aandeel won 0,7 procent.

Zorgverzekeraar UnitedHealth werd na een goed kwartaalbericht door beleggers 1,4 procent hoger gezet. Aanbieder van internettelevisie Netflix, die er in het eerste kwartaal minder nieuwe klanten bijkreeg dan verwacht, zakte 1,4 procent.