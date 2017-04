Wall Street opent met klein verlies

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht lager geopend. Beleggers verwerkten op de laatste dag van de verkorte handelsweek de kwartaalcijfers van drie grote Amerikaanse banken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 20.543 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2340 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor ook 0,2 procent, tot 5827 punten. Op Goede Vrijdag zijn de beurzen in New York gesloten. Maandag wordt de handel op Wall Street hervat.

JPMorgan Chase en Citigroup kwamen met onverwacht sterke resultaten over het eerste kwartaal. Beide banken profiteerden van sterke prestaties van hun zakelijke tak, die goed draaide door de opperbeste stemming op de aandelenmarkten sinds de verkiezing van president Trump. JPMorgan steeg 0,3 procent, maar Citigroup daalde 0,9 procent.

Concurrent Wells Fargo daarentegen stelde teleur met zijn winstcijfers. De grootste hypotheekverstrekker van de VS had onder meer last van de stijgende rente, die de belangstelling voor nieuwe woningkredieten drukte. Verder kampt de bank nog met de naweeën van een schandaal rond dubieuze verkooppraktijken van sommige medewerkers. Het aandeel Wells Fargo ging 2,7 procent omlaag.