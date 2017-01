Wall Street opent in de min

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verlies geopend. Op Wall Street overheerst de onzekerheid over het beleid van president Donald Trump, na het ontslag van de Amerikaanse justitieminister vanwege haar twijfels aan de wettelijke onderbouwing van het omstreden inreisverbod dat Trump afgelopen weekeinde uitvaardigde.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,3 procent lager op 19.904 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent naar 2276 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in bij 5597 punten.

Beleggers kregen een stroom bedrijfsresultaten van grote bedrijven te verwerken. Sportkledingfabrikant Under Armour stelde teleur en leverde een kwart van zijn beurswaarde in. Het trok concurrent Nike mee in zijn val, die stond met een verlies van ruim 2 procent onderaan de dertig hoofdfondsen van de Dow Jones.

Olieconcern ExxonMobil zakte een fractie, na de presentatie van een winst over het afgelopen kwartaal die veel lager was dan analisten hadden verwacht. Ook farmaceut Pfizer (min 0,9 procent) stelde teleur met zijn kwartaalresultaten.