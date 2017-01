Wall Street gesloten op MLK Day

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten in verband met de viering van Martin Luther King Day. De rest van de week wordt op Wall Street wel op normale tijden gehandeld. Beleggers zullen dan onder meer uitspraken van Donald Trump verwerken, die vrijdag wordt geïnaugureerd als president van de Verenigde Staten.

Verder komt een aantal in het oog springende Amerikaanse bedrijven deze week met bedrijfsresultaten, zoals de banken Morgan Stanley, Goldman Sachs en Citigroup. Ook onder meer Netflix, creditcardbedrijf American Express, technologieconcern IBM, oliedienstverlener Schlumberger, industrieconcern General Electric en McDonald’s komen met cijfers.

Op het macro-economische vlak staan onder meer cijfers over de Amerikaanse inflatie en de industrie en huizenbouw in de VS op de agenda.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag een fractie lager op 19.885,73 punten. De bredere S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij en eindigde op 2274,64 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent naar 5574,12 punten.