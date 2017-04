Wall Street eindigt in het rood

De beurzen in New York zijn dinsdag in mineur de handel uitgegaan. Amerikaanse beleggers kregen een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor hun kiezen. Daarbij vielen de cijfers van grote concerns als Goldman Sachs en Johnson & Johnson fors tegen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 20.523,28 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent, tot 2342,19 punten, en technologiebeurs Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt, op 5849,47 punten. Eerder op de dag gingen de graadmeters in Europa al behoorlijk omlaag.

Zwaargewicht Goldman Sachs eindigde 4,7 procent in de min en was daarmee de grootste verliezer in de Dow. De Amerikaanse bank wist zijn winst in het eerste kwartaal stevig op te voeren. Toch profiteerde Goldman Sachs veel minder van de recente opleving op de beurzen dan andere banken. Branchegenoot Bank of America publiceerde eveneens resultaten en zakte 0,4 procent.

Beleggers waren ook niet tevreden over de prestaties van Dow-fonds Johnson & Johnson, dat 3,1 procent verloor. Zorgverzekeraar UnitedHealth werd na een goed kwartaalbericht door beleggers daarentegen 0,8 procent hoger gezet.

Telecombedrijf Verizon en Walt Disney hoorden eveneens bij de winnaars in de Dow, met plussen tot 0,8 procent. De topman van Verizon liet weten open te staan voor een fusie met een andere partij en hij noemde onder meer Disney als kandidaat om het gesprek mee aan te gaan. Zo’n samensmelting zou Verizon moeten helpen om makkelijker in te spelen op grote veranderingen in de telecommarkt. De bedrijven Comcast en CBS wonnen eveneens aan beurswaarde nadat de Verizon-baas hen als interessante partner had aangemerkt.

Aanbieder van internettelevisie Netflix, die er in het eerste kwartaal minder nieuwe klanten bijkreeg dan verwacht, zakte verder een kleine 3 procent. Ook luchtvaartconcern United Continental en motorenfietsenbouwer Harley-Davidson kwamen met tegenvallende kwartaalcijfers. Zij verloren elk ruim 4 procent.

De euro was 1,0732 dollar waard, tegen 1,0705 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 52,604 dollar. Brent daalde 0,5 procent in prijs naar 55,06 dollar per vat.