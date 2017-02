Wall Street begint nieuwsluwe dag licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht hoger geopend, nadat een dag eerder weer nieuwe records werden neergezet op Wall Street. Beleggers verwerken nog wat bedrijfsresultaten, maar er is verder weinig richtinggevend nieuws voorhanden. Het cijferseizoen in de Verenigde Staten loopt inmiddels bijna op zijn einde.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 20.223 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent bij 2313 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte eveneens 0,2 procent aan, tot 5729 punten. De Amerikaanse beurshandel kreeg donderdag nog steun van president Donald Trump die beloofde binnen een paar weken met „fenomenale” belastingplannen voor bedrijven te komen.

Het verlieslijdende winkelconcern Sears Holdings maakte vrijdag in de eerste handelsminuten een flinke koerssprong. Sears liet weten minstens 1 miljard dollar aan jaarlijkse kosten te willen besparen en beloofde zijn schuld terug te zullen dringen en noteerde daarop ruim 30 procent hoger. De beurswaarde van het bedrijf was de afgelopen weken nog gehalveerd.