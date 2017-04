VW trekt portemonnee voor elektrisch rijden

Volkswagen wil zijn investeringen in het ontwikkelen van elektrische auto’s en andere alternatieven voor de traditionele verbrandingsmotor in de komende vijf jaar verdrievoudigen. Dat heeft topman Matthias Müller vrijdag gezegd op een conferentie in Wenen.

Afgelopen vijf jaar telde het Duitse autoconcern nog zo’n 3 miljard euro neer voor werk aan nieuwe elektrische en hybride voertuigen. Dat moet in de jaren die volgen bij elkaar 9 miljard euro worden. Ook zal er veel extra geld worden uitgetrokken voor investeringen in schonere diesel- en benzinewagens.

Müller vindt het belangrijk dat Volkswagen zich meer gaat richten op elektrische auto’s en technieken als geautomatiseerd rijden. Op die manier wil hij het sjoemelsoftwareschandaal, waar de autobouwer in 2015 in verzeild raakte, achter zich laten.

Volkswagen loopt nu nog achter op het gebied van elektrische auto’s, maar die achterstand willen de Duitsers snel inhalen. Volgens eerder ontvouwde plannen van het bedrijf moeten er tegen 2025 zeker dertig elektrische modellen op de markt worden gebracht.