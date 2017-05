Vraag naar vliegtickets blijft sterk toenemen

De wereldwijde vraag naar vliegreizen is ook in maart sterk blijven groeien, al was de toename iets minder sterk dan in februari. Dat blijkt uit cijfers die de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA donderdag heeft gepubliceerd.

Het aantal door passagiers afgelegde kilometers steeg in maart met 6,8 procent, met name dankzij een sterke groei bij Aziatische luchtvaartmaatschappijen. Doordat de beschikbare capaciteit maar met 6,1 procent toenam, waren gemiddeld wat meer stoelen aan boord gevuld.

Volgens IATA-directeur Alexandre de Juniac is de sterke groei, die over het gehele eerste kwartaal uitkwam op 7 procent, te danken aan een breed gedragen economisch herstel. Daarnaast speelt mee dat vliegen een stuk betaalbaarder is geworden. De ticketprijzen zijn in een jaar tijd met zo’n 10 procent gedaald.