Vraag naar staal neemt toe

De vraag naar staal zal de komende jaren wereldwijd gestaag stijgen. Dat zegt de World Steel Association (WSA) vrijdag in een rapport. De verwachte stijging volgt op een jaar waarin de vraag naar staal met 1 procent steeg. Dat was overigens meer dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

Voor dit jaar voorziet de WSA een stijging van de staalvraag met 1,3 procent. In 2018 zal wereldwijd 0,9 procent meer staal nodig zijn. Volgens de WSA zal er met name een grotere vraag naar staal zijn vanuit opkomende economieën. In meer ontwikkelde economieën zal volgens de associatie sprake zijn van „aanhoudend herstel”.

In 2016 was er vooral een duidelijkere vraag naar staal vanuit China. Deze staalhonger zal voor de komende jaren iets minder zijn. Toch blijft China goed voor circa 45 procent van de wereldwijde staalvraag.

Bij de WSA zijn zo’n 160 staalproducenten aangesloten, waaronder 9 van de 10 grootste staalconcerns ter wereld. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor zo’n 85 procent van de wereldwijde productie.