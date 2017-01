Vraag naar groene stroom naar nieuw record

De vraag naar groene stroom in Nederland is in 2016 met ongeveer een tiende gegroeid naar een nieuw record. Dat blijkt uit cijfers van CertiQ, de dochteronderneming van hoogspanningsnetbeheerder TenneT die certificaten uitgeeft voor energie die is opgewekt uit zon, wind, water en biomassa.

Energiebedrijven in Nederland wekten lang niet genoeg groene stroom op om te voldoen aan de vraag uit eigen land. Net als in eerdere jaren was ruim driekwart van de hier gebruikte groene stroom afkomstig uit het buitenland, onder meer van waterkrachtcentrales in Noorwegen.

Het valt op dat de vraag naar windenergie enorm is gegroeid. Deze steeg met ruim 70 procent. Veel bedrijven die grote stroomcontracten afsluiten, kiezen tegenwoordig expliciet voor energie van windmolens. Elektriciteit uit waterkrachtcentrales, tot voor kort nog de meest gebruikte variant van duurzame energie, was daarentegen iets minder gewild.

Er werd in totaal voor meer dan 48 miljard kilowattuur (48 terawattuur) aan groene stroom geleverd. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden gebruikt circa 3500 kilowattuur stroom per jaar.