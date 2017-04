Vooral platenzaken verdwijnen uit straatbeeld

Speciaalzaken op het gebied van cd’s en dvd’s zijn de grote verliezers als het gaat om het teruglopende aantal winkels in het Nederlandse straatbeeld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn hiervan de afgelopen tien jaar bijna zeven op de tien vestigingen verdwenen. Het statistiekbureau telde er vorig jaar landelijk nog maar 260, tegen 815 in 2007.

Ook fotografiewinkels, verkopers van baby- en kinderkleding en antiekzaken moesten het flink ontgelden. Hun is aantal is met ongeveer twee vijfde deel afgenomen.

Het totaal aan fysieke winkelvestigingen in de Nederlandse straten is het afgelopen decennium met ruim 4 procent geslonken, tot 95.630. Dit hangt samen met een explosieve opkomst van onlineshoppen en andere vormen van kopen via het internet. Tegelijkertijd vervijfvoudigde het aantal webshops, tot ruim 32.000.

De hoofdmoot van de tastbare winkelvoorraad wordt nog altijd gevormd door kledingwinkels, maar daar zijn er tegenwoordig wel een stuk minder van. In 2016 ging het om 15.855 filialen. Tien jaar terug waren het er nog 16.665.

Behalve verliezers, zijn er in de strijd om de winkelstraat ook winnaars aan te wijzen. Zo zijn er nu ruim 37 procent meer telefoonwinkels dan in 2007. Verder nam onder andere het aantal tweedehandskledingzaken, warenhuizen (waaronder ook HEMA’s, Wibra’s en Actions) en ook gespecialiseerde viswinkels elk met meer dan 30 procent toe.

Regionaal is wel sprake van grote verschillen. In plaatsen als Emmen, Maastricht, Terneuzen en Assen verdween afgelopen jaren ongeveer een op de tien winkels, terwijl er in Lelystad en Almere juist meer winkelvestigingen bij kwamen.

Het Nederlandse bedrijvenlandschap is mede door digitalisering de laatste tien jaar sowieso sterk veranderd, aldus het CBS. Er zijn nu bijvoorbeeld ook minder internetcafés, drukkerijen en kroegen dan in 2007. Het aantal verhuurders van woningen, kantoren en winkelpanden daalde verder met bijna 2400 stuks, oftewel met meer dan een kwart.

Daar kwamen weer veel ICT-ondernemingen en managementadviesbureaus voor terug. Per saldo steeg het aantal bedrijven in Nederland afgelopen decennium van 686.000 tot iets meer dan 1 miljoen.