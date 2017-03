Volkswagen krabbelt op na dieselschandaal

Volkswagen lijkt het omvangrijke dieselschandaal goeddeels achter zich te hebben gelaten. De Duitse automaker zag de winstgevendheid in het vierde kwartaal stevig verbeteren. Daarbij plukte het concern de vruchten van de reorganisatie die eerder in gang werd gezet. Volgens topman Matthias Müller heeft Volkswagen de boel weer op de rit, zo zei hij in een toelichting.

Volkswagen zette over de laatste maanden van 2016 een positief bedrijfsresultaat van 625 miljoen euro in de boeken. Een jaar eerder was dit nog een verlies van 127 miljoen euro. De automaker sprak van recordverkopen en fors gestegen winstmarges.

Het is voor Volkswagen van het grootste belang de winstgevendheid op te schroeven, omdat het dieselschandaal er stevig inhakt. In totaal moet het bedrijf voor 22,6 miljard euro bloeden door boetes, reparatiekosten en het terugkopen van auto’s.