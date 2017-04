Volkswagen kent goed eerste kwartaal

Volkswagen heeft naar eigen zeggen een goed eerste kwartaal achter de rug. Het autoconcern meldde dinsdag dat het op financieel gebied „significant” beter heeft gepresteerd dan de verwachtingen voor de markt.

De operationele winst kwam volgens een voorlopig cijfer uit op 4,4 miljard euro, ongeveer een miljard euro meer dan een jaar geleden werd gemeld. De Duitse autobouwer profiteerde onder meer van de grote vraag naar de nieuwste modellen van het eigen Volkswagenmerk. Verder werden de resultaten gestuwd door kostenbesparingen. Ook ging het goed met de verkopen bij de merken Porsche, Seat, Man en Scania.

Volkswagen lijkt het omvangrijke dieselschandaal inmiddels goeddeels achter zich gelaten te hebben. In maart benadrukte topman Matthias Müller zelf ook al dat het bedrijf de boel weer op de rit heeft. Volkswagen herhaalde in zijn handelsbericht dinsdag een eerder gedane voorspelling voor de winst in het hele jaar. De Duitsers rekenen voor 2017 op een operationele winstmarge van 6 tot 7 procent.