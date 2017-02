Visserij wil stevige bewindsman

De Nederlandse visserij verdient een bewindspersoon „met hart voor de sector”, die na de verkiezingen in Den Haag en Brussel haar belangen verdedigt. Dat was vrijdag de teneur tijdens een verkiezingsdebat in Stellendam, belegd door het Nederlands Visbureau.

Visserij valt op dit moment –evenals de land- en tuinbouw– onder de verantwoordelijkheid van staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. Daarmee staat de sector op achterstand in Den Haag, want de staatssecretaris is geen lid van het kabinet en heeft daardoor minder invloed op de koers van de Nederlandse regering.

Dat blijkt bijvoorbeeld bij besluitvorming over windparken op zee en de aanwijzing van beschermde natuurgebieden. „Voor onze vissers blijft steeds minder ruimte over”, stelde voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond.

Dat is ook de klacht van de vorig jaar opgerichte actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK), waar honderden vissers uit Nederland en België bij zijn aangesloten. EMK verzet zich bovendien tegen de door Brussel opgelegde zogeheten aanlandplicht, die tot 2019 gefaseerd wordt ingevoerd. Volgens EMK is die onwerkbaar. „Op dit moment verdienen we een goede boterham. De zee zit vol vis en de prijzen zijn goed. Maar we verdagen in zwaar weer”, voorspelde EMK-voorman Job Schot.

De visserij kijkt met grote zorg naar de ontwikkelingen rond de brexit. De sector vreest in de onderhandelingen over het vertrek van de Britten uit de EU als wisselgeld te worden gebruikt. Britse vissers zien de Nederlanders met hun moderne, efficiënte technieken –zoals de puls (elektrisch vissen)– het liefst uit het Britse deel van de Noordzee verdwijnen. „Dan kunnen we de helft van onze vloot opdoeken, wat ook grote gevolgen voor de handel zal hebben”, waarschuwde directeur Pim Visser van de organisatie van kottervissers VisNed.

Vanwege deze twee zware thema’s, aanlandplicht en brexit, moet „een stevige bewindspersoon er in Brussel bovenop zitten om de Nederlandse belangen te verdedigen”, stelde Europarlementariër Van Dalen (ChristenUnie-SGP). Van Dam liet volgens hem te veel aan zijn ambtenaren over.

De Zeeuwse gedeputeerde De Bat, die op de CDA-lijst voor de komende Kamerverkiezingen staat, toonde zich voorstander van de terugkeer van een eigen ministerie „of dat nu voedselvoorziening heet, of landbouw en visserij.” Dat kwam hem op een prikje te staan van SGP-Kamerlid Dijkgraaf, die daar altijd al voor heeft gepleit: „Ik ben blij dat het CDA weer wil herstellen wat het destijds heeft helpen afschaffen.”

Tot verrassing van de aanwezige vissers lieten ook de aspirant-Kamerleden De Groot (D66) en Van den Berge (GroenLinks) zich positief over de sector uit. Zij waren vooral onder de indruk van de nieuwe technieken die in ontwikkeling zijn om duurzamer te kunnen vissen. „Ik hoop dat jullie straks in de Kamer onze visserijcoalitie komen versterken”, zei Dijkgraaf. VVD, PVV, CDA, CU en SGP trokken de afgelopen jaren bij visserijkwesties samen op. Ook VVD-Kamerlid Visser prees de „goede samenwerking” tussen deze partijen in de afgelopen vier jaar.